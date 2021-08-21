РИАМО - 21 авг. В текущем году планируется благоустроить 94 дворовых территории, расположенных на северо-западе Москвы, 19 из них находятся в районе Митино, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Часть работ уже провели на территории между домами №№6, 6, корп. 3, 6, корп. 6, 6, корп. 7, по Пятницкому шоссе. Там создали удобную дорожно-тропиночную сеть на месте «народных троп», заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров.

Во дворе появились лавочки и урны, около дома установили 2 детские площадки и площадку для отдыха.

Кроме того, высадили порядка 30 деревьев и почти 400 кустарников, появились газоны, установили 32 новых фонаря.