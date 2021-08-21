РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. Подольский ХК «Витязь» победил ХК «Адмирал» из Владивостока в товарищеском матче со счетом 3:1, сообщает пресс-служба клуба.

Перед стартом Кубка мэра дружина Юрия Бабенко реабилитировалась за поражение от «Спартака», показав результативный хоккей.

В матче соперников недельной давности Одет забросил в самой концовке, появившись в ударном звене по ходу матча. На этот раз канадец промолчал. Зато на первый план вышел Вячеслав Лещенко – он эффектно забросил, переправив диск в сетку после наброса Кирилла Лямина спустя минуту и 16 секунд после стартового вбрасывания.

Второй шайбы пришлось ждать до третьего периода, когда Нико Оямяки прошел по центру и хлестко бросил в девятку, счет стал 2:0.

За пять минут до сирены отметилось четвертое звено «Адмирала», сплошь состоящее из бывших подольчан. Павел Макаренко солировал броском в девятку, а партнеры подносили гранаты – Александр Шевченко и Марк Верба, игравший в «Витязе» и «Русских Витязях» соответственно.

Третья шайба Александра Яремчука – еще один классный гол «Витязя» после изящного паса Ильи Аркалова.

Ну а шайбы Федора Малыхина и Михаила Смолина в овертайме стали шедеврами.