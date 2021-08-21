РИАМО - 21 авг. Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на свой 490-й матч в элите российского футбола, и по количеству сыгранных встреч голкипер стал лидером отечественного чемпионата. Об этом сообщает Газета.ru.

Он обошел бывшего партнера по ЦСКА Сергея Игнашевича (489 матчей), на третьем месте по этому показателю находится Сергей Семак (456 игр).

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вратарь стал шестикратным чемпионом страны, шестикратным обладателем национального Кубка, а еще он выигрывал Кубок УЕФА. В 2008 году голкипер «армейцев» стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Вратарь столичной команды также возглавляет топ-10 из действующих футболистов лиг Европы, выступающих наиболее продолжительное время в одном клубе.