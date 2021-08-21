РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 авг. Новую мебель и современное оборудование завезут в женскую консультацию подмосковных Котельников после ремонта, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

В подмосковном Жуковском прошел VI гражданский форум «Подмосковье.Здоровье», посвященный вопросам развития отрасли здравоохранения. В нем приняли участие жители Котельников и члены Общественной палаты, а также Жуковского, Лыткарина и Дзержинского. В рамках работы форума обсудили вопросы системы здравоохранения, доступность оказания медицинской помощи.

«В этом году благодаря региональной программе в Котельниках завершается ремонт станции скорой помощи, который ранее ни разу не проводился с момента ее открытия, обновился автопарк. Также мы провели долгожданный ремонт в женской консультации в микрорайоне Ковровый, куда в ближайшее время будет завезена мебель и современное оборудование. Самое главное, в учреждении появится специализированная система ультразвуковой визуализации для акушерства и гинекологии», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что одна из главных перемен текущего года по линии здравоохранения касается вхождения муниципального образования в государственную программу Московской области по строительству единой комплексной поликлиники на территории города. Ее ждали 20 лет.