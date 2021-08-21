РИАМО - 21 авг. Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту отравления детей в возрасте 10-13 лет в Одинцовском городском округе, они проживали в парк-отеле «Ершово». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие было доставлено 7 детей.

Проверку проведут специалисты Одинцовской городской прокуратуры. В ходе нее будут установлены обстоятельства данного инцидента, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ход проведения проверочных мероприятий поставлен на контроль.