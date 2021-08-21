РИАМО - 21 авг. Судью Ногинского городского суда в Подмосковье обвинили в том, что он проспал весь судебный процесс, его засняли на видео, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина положил голову на стол и спит.

Участники данного судебного заседания рассказали, что 52-летний судья проспал весь процесс. Но это не помешало ему вынести решение по гражданскому делу. В конце заседания судья встал и вынес приговор, он удовлетворил иск обвинения по рассматриваемому делу.

В иске ответчик просил взыскать с обвиняемого свыше 1 млрд рублей. В суде рассматривали дело о рейдерском захвате - мошенники вынуждали людей подписывать договоры о займе на странных условиях.