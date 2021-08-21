РИАМО - 21 авг. Вопрос установки дополнительной остановки в деревне Подлипки был рассмотрен на совещании в администрации Одинцовского городского округа, его отработают вместе с компанией «Мосавтодор». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На еженедельном совещании «Выездной администрации» главы Одинцовского округа Андрея Иванова в Звенигороде рассмотрели вопросы, которые поступили от населения в местную Общественную палату.

Так, заявители, проживающие по улице Городок-17 в рабочем поселке Большие Вяземы, указали на регулярные перебои с электричеством в жилых домах. По словам жителей, свет в квартирах выключается несколько раз в неделю, из-за этого портится электротехника. Сети, питающие жилые дома, относятся к «Мособлэнерго», перекладку коммуникаций компания запланировала на следующий год.

Андрей Иванов поручил профильному управлению администрации в кратчайшие сроки предоставить информацию, когда конкретно будут приведены в порядок сети и по какой причине работы нельзя провести в этом году.

«Готовьте от меня запрос на «Мособлэнерго», я хочу получить четкую, понятную дорожную карту – со сроками, ответственными, подрядчиками. Необходимо описание самих работ – что они дадут, насколько изменится качество жизни людей. Нам нужно четко понимать, что конкретно будет сделано по этой проблеме», - подчеркнул глава округа.

Также на совещании рассмотрели сообщение, поступившее от жителей деревни Подлипки, по теме транспорта. Как сообщают заявители, в начале деревни отсутствует остановка общественного транспорта – до ближайшего павильона жителям деревни приходится идти почти километр. Андрей Иванов сообщил, что этот вопрос администрация округа отработает совместно с компанией «Мосавтодор».

«Поручение транспортному блоку – отработать этот вопрос с «Мосавтодором»: по будущему расположению остановки, затратам, срокам, в которые можно сделать, по основному павильону, «карману» и покрытию. На следующую встречу ставим этот вопрос, разбираем уже в привязке к местности, со всеми цифрами», - резюмировал Андрей Иванов.

Кроме того, на совещании главы муниципалитета обсудили вопросы ликвидации несанкционированной свалки рядом с конюшней в селе Ромашково, благоустройства на улице Солнечной и нормализации транспортной ситуации вблизи новостроек на улице Маршала Бирюзова.