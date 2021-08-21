РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 авг. В парке «Елочки» в Домодедове 22 августа отметят День государственного флага, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

В 15:30 пройдет детская игровая программа, а также акция «Триколоровская ленточка».

В 16:30 посетителей ждет праздничная концертная программа, шествие с флагом, в 17:00 в парке выступит оркестр, а еще организуют танцы в стиле ретро.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в стране 22 августа. Праздник установлен указом президента в 1994 году.

Также 30 городов Московской области отметят День Государственного флага РФ акцией «30 лет триколору в России».