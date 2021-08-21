РИАМО - 21 авг. Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице ищет неизвестного хакера, который смог во время тестирования системы электронного голосования обойти ее алгоритм, ему положено вознаграждение. Об этом сообщает Газета.ru.

Размер вознаграждения составляет 150 тыс. рублей

После входа в систему онлайн-голосования, которое проходило 29-30 июля, программист смог отказаться от одного из двух бюллетеней, которые были даны всем участникам теста. То есть, если проводить аналогию с традиционным голосованием, то хакеру удалось испортить бумажный бюллетень, в электронном формате это предполагалось невозможным.

Таким образом, неизвестный хакер указал разработчикам системы онлайн-голосования в столице на необходимость ее улучшения.

Чтобы связаться с Общественным штабом по наблюдению за выборами в городе, IT-специалисту следует написать на электронную почту: hacker@shtab.opmoscow.ru. От хакера ждут описание кейса с кодом, который он использовал, чтобы получить один бюллетень из двух.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов распределил вознаграждение 1 млн рублей из призового фонда, выделенного хакерам-участникам тестового голосования. Никому из них не удалось взломать систему, поэтому деньги были распределены между теми специалистами, которые указали на необходимость доработать систему, а также членам технической рабочей группы по развитию системы.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы и местных парламентов. В электронном голосовании, помимо Москвы, в этом году участвуют Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.