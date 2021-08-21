РИАМО - 21 авг. В текущем году в Одинцовском городском округе планируют отремонтировать 106 участков автомобильных дорог, их протяженность составляет 70,7 км, площадь – 419 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На начало августа были завершены работы по ремонту 29 участков автодорог. Уложено в общей сложности более 164 тыс. кв. м асфальтового покрытия. Наиболее значительные объемы выполнены в Ромашкове и Одинцове – на улицах Неделина, Молодежной и Красногорском шоссе», - отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Он добавил, что подрядные организации сохраняют высокие темпы ремонтных работ. Все они должны быть завершены в соответствии с контрактными обязательствами.

В 2021 году в муниципалитете ведется также масштабный ямочный ремонт. Из 5849 оцифрованных дефектов дорожного покрытия устранено уже 5732. Площадь запланированных ремонтных работ превышает 45 тыс. кв. м.

Мероприятия по содержанию дорог в летний период включают в себя уборку лотковой части вакуумно-подметальными машинами, мойку проезжей части и тротуаров, дорожных знаков, металлических барьерных и пешеходных ограждений, остановочных павильонов и светофоров.