РИАМО - 21 авг. Специалисты закончили работы по обновлению дорожной разметки на главных магистралях и улицах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что также новая разметка появилась у столичных детсадов, школ, поликлиник, больниц, крупных транспортно-пересадочных узлов и парков.

«В общей сложности нанесли разметку на 4,2 тыс. дорожных объектов, общая протяженность линий превышает 15 тыс. км», - сказал Петр Бирюков.

Всю разметку нанесли долговечными пластичными материалами. Работы вели по ночам, чтобы избежать долгого перекрытия движения.

«Обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы - направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки», - добавил заммэра.

Всего в городе размечено свыше 10 тыс. знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тыс. наземных пешеходных переходов, причем их разметка на регулируемых перекрестах выполнялась без заполнения желтым цветом.

В текущем году обновили 37 диагональных пешеходных переходов - вместо сплошной заливки линиями они обозначены пунктиром по контуру перехода.

Также новая разметка появилась на велодорожках на 69 улицах, преимущественно в центральной части города. А на 39 объектах нанесли временные велополосы, выполненные дорожной краской оранжевого цвета.