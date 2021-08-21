РИАМО - 21 авг. Специалисты Роспотребнадзора назвали пять способов реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, среди которых пение, лежание и шептание, сообщает «Вечерняя Москва».

Итак, первым способом реабилитации является пение. В ведомстве считают, что чем больше петь, тем лучше. А еще это нужно делать максимально протяжно и душевно. Лучше всего подойдут народные песни. Для легких полезно исполнять такие композиции, тянуть ноты на выдохе.

Еще в качестве реабилитации нужно больше нюхать то, что для впахнет ярко. Напрмиер, имбирь или чеснок.

Еще в ведомстве советуют больше лежать. Но следует выбрать специальную позицию — прон-позицию (положение лежа на животе - ред.), иногда подкладывать под себя валики. Это положение нормализует работу легких.

Четвертым способом реабилитации является звук. По мнению медиков, после перенесенного заболевания у пациентов могут отмечаться расстройства психологического толка.

Также советуют не напрягать связки и шептать тем, у кого появились проблемы проблемы с голосом после перенесенной инфекции.

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