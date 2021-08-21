РИАМО - 21 авг. На футбольных матчах 5 тура Российской премьер-лиги, которые пройдут на стадионах в Москве 21 и 22 августа, безопасность обеспечат более 1,7 тыс. человек, сообщается на сайте столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В субботу в 16:00 начнется игра между ЦСКА и «Ахматом», а 22 августа «Локомотив» примет «Краснодар», начало также в 16:00.

В ходе подготовки и проведения футбольных встреч предусмотрен комплекс организационно-практических мероприятий.

Для обеспечения безопасности во время матча ЦСКА - «Ахмат» будет задействован наряд численностью свыше 1 тыс. человек, среди которых более 630 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 270 росгвардейцев и свыше 100 полицейских и ОМОНовцев.

Охрану общественного порядка во время игры на стадионе «Локомотив» обеспечат порядка 360 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 260 росгвардейцев, а еще порядка 130 сотрудников полиции и ОМОНа. Всего будет задействовано более 750 человек.

Стадионы и прилегающую к ним территорию перед матчами заранее обследовали кинологи со служебными собаками, а также сотрудники столичного главка МЧС России.