РИАМО - 21 авг. Каждый год в Московской области происходит около 3 тыс. пожаров, в которых погибает до 200 человек. Для того, чтобы их избежать, нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Для того, чтобы избежать пожаров в садах и дачах, нужно своевременно очищать территории от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и так далее. Кроме того, дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными.

Нельзя также оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. Еще не допускается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.

А еще у каждого жилого дома должна быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках.

Также нельзя проводить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения.