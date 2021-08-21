РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В подмосковном Подольске 28 августа пройдет Кубок России по киле «Богатырская сеча- 2021», сообщила администрация округа.

Кубок России пройдет на стадионе «Подолье» с 13:00 до 18:00 по адресу: микрорайон Львовский, улица Новая, 36.

Главный турнир года по активно развивающейся русской командной игре с мячом - киле - пройдет в 7-й раз и соберет на поле сильнейшие коллективы России. В том числе «Уральский витязь» (Екатеринбург), «Наш дом» (Люберцы), «Дружина» (Ставрополь), «Раменские борцы» (Раменское), «Местные» (Чехов).

На турнире зрители увидят принципиальные противостояния, захватывающие дух моменты, окунутся в дружескую атмосферу. Всех желающих угостят чаем из самовара, познакомят с национальной игрой и ее историей.

Кила — командная игра с мячом, цель в которой занести мяч в руках в зачетную зону «город». Современная спортивная кила создана Федерацией килы на основе одноименной старинной русской игры, описание которой датируется 1862 годом.