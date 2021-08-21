РИАМО - 21 авг. Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке против блогера Артема Тарасова, сообщает Газета.ru.

«Контракт подписан, придется бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна — он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушена. Артем – обещаю, все будет быстро, моргнуть не успеешь», — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Бойцовский поединок состоится в рамках турнира промоушена «Наше Дело». Встреча пройдет по правилам бокса, но спортсмены будут использовать перчатки для MMA. В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко является бывшим чемпионом мира по версии ProFC. Также он является многократным чемпионом России и мира по боевому самбо, чемпионом Европы по самбо, мастером спорта России по самбо, мастером спорта России международного класса по боевому самбо, мастером спорта России по дзюдо.