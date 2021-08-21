РИАМО - 21 авг. Возведение инновационного кластера «Ломоносов» на территории научно-технологического центра МГУ планируют закончить в конце следующего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На территории научного центра появится здание высотой в 9 этажей, его общая площадь составит 65 тыс. кв. м.

«В нем разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний. Ввод этого кластера в эксплуатацию намечен на 2022 год», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас на объекте подходят к концу монолитные работы в подземном паркинге. Кроме того, прорабатываются вопросы по прокладке инженерной инфраструктуры.

Еще специалисты занимаются детализацией технологического задания в части требований по оснащению и чистовой отделке коворкинга и конференц-зала этого комплекса.

Кроме того, специалисты проектируют дорожную сеть для транспортного обслуживания инновационного кластера.

Торжественная церемония открытия инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы» стартовала в столице в июле этого года. Объект появится на площадке, расположенной между проспектом Вернадского, Ломоносовским, Мичуринским проспектами и Раменским бульваром.