РИАМО - 21 авг. Возведение инновационного кластера «Ломоносов» на территории научно-технологического центра МГУ планируют закончить в конце следующего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
На территории научного центра появится здание высотой в 9 этажей, его общая площадь составит 65 тыс. кв. м.
По его словам, сейчас на объекте подходят к концу монолитные работы в подземном паркинге. Кроме того, прорабатываются вопросы по прокладке инженерной инфраструктуры.
Еще специалисты занимаются детализацией технологического задания в части требований по оснащению и чистовой отделке коворкинга и конференц-зала этого комплекса.
Кроме того, специалисты проектируют дорожную сеть для транспортного обслуживания инновационного кластера.
Торжественная церемония открытия инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы» стартовала в столице в июле этого года. Объект появится на площадке, расположенной между проспектом Вернадского, Ломоносовским, Мичуринским проспектами и Раменским бульваром.
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