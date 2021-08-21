РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В подмосковном Подольске 30-летний мотоциклист столкнулся с грузовиком и получил серьезные травмы, его отвезли в реанимацию, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

Авария произошла на Рабочей улице.

«В результате столкновения мотоциклист госпитализирован и находится в тяжелом состоянии», - сказал сотрудник.

Очевидцы сообщили, что мотоциклист лежал на проезжей части с неестественно вывернутой правой ногой, в которой не хватало части колена.