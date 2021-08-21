РИАМО - 21 авг. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в рамках рабочей поездки в Звенигород вместе с жителями проверил ход реконструкции скверов Саввы Сторожевского и Молодежного, Центрального городского парка и улицы Московской. Движение транспорта там откроют до 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабное благоустройство исторической части Звенигорода ведется в рамках реализации проекта «Звенигород — Гостиный город».

«Вместе с жителями Звенигорода сегодня проверили, как продвигается благоустройство наших скверов и центрального парка. Все идет по графику. Особое внимание уделили качеству – нас все устраивает. Очень важно, что в своей работе подрядчики будут учитывать мнение жителей. Планируем завершить благоустройство скверов к 15 сентября», – уточнил Иванов.

Он подчеркнул, что до 1 сентября откроется движение в исторической части города, а также продолжится благоустройство пешеходных зон. Их планируют закончить к концу сентября.

Глава муниципалитета отметил, что улицы Московская, Почтовая и Фабричная входят в программу благоустройства текущего года – осенью там будут заменены асфальтовое покрытие, бордюрный камень и ливневки.