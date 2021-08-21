РИАМО - 21 авг. В большинстве регионов страны отмечено снижение темпов роста цен на овощи и фрукты, в сентябре в РФ также ожидается уменьшение продовольственной инфляции, сообщает газета «Известия».

В Банке России уточнили, что снижение темпов подорожания продуктов питания стало возможным благодаря увеличению в РФ урожая грунтовых овощей, объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а еще импорту фруктов. Кроме того, в некоторых регионах страны отмечается замедление роста стоимости яиц и куриного мяса.

«Добавляет уверенности и поступающий новый урожай на полки магазинов, что всегда приводит к снижению цен на продукты питания на какое-то время», - отметил аналитик ФГ «Финам» Артемий Шамшуков.

По данным Росстата, c 10 по 16 августа в стране зафиксировано снижение потребительских цен на 0,01%.

«Однако мы видим, что сезонную дефляцию на плодоовощную продукцию (в среднем 2,0% против 2,4% неделей ранее) практически подавил рост цен на некоторые продовольственные товары, такие как мясо, сосиски, сардельки и другое», — подчеркнула аналитик ИК «Универ Капитал» Ангелина Гордеева.

Она добавила, что стоимость плодоовощной продукции постепенно снижается, поэтому данную динамику также можно ожидать и в последующих отчетных периодах.