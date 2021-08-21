РИАМО - 21 авг. В текущем году планируют открыть две новые станции четвертого Московского центрального диаметра Аминьевскую и Минскую, с них можно будет перейти на одноименные станции столичной подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока пассажиры Киевского направления железной дороги могут пользоваться только одной пересадкой на метро – на Киевском вокзале.

«До конца года ситуация станет получше. Мы планируем открыть новые станции перспективного МЦД-4 - Аминьевская и Минская, с которых можно будет перейти на одноименные станции Мосметро», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что все станции МЦД-4 заработают уже в конце следующего года или начале 2024 года. На четвертом диаметре будет сразу 18 пересадочных станций.

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслу­жи­вание 23 районов мегаполиса с населением более 2,5 млн человек. Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи и других близлежащих населенных пунктов.

Какие станции МЦД откроют в 2021 году>>