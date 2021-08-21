РИАМО - 21 авг. В текущем году планируют открыть две новые станции четвертого Московского центрального диаметра Аминьевскую и Минскую, с них можно будет перейти на одноименные станции столичной подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Пока пассажиры Киевского направления железной дороги могут пользоваться только одной пересадкой на метро – на Киевском вокзале.
Он также отметил, что все станции МЦД-4 заработают уже в конце следующего года или начале 2024 года. На четвертом диаметре будет сразу 18 пересадочных станций.
Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов мегаполиса с населением более 2,5 млн человек. Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи и других близлежащих населенных пунктов.
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