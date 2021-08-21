РИАМО - 21 авг. Неизвестные связали сторожа склада на Рязанском проспекте в столице скотчем и похитили из открытых контейнеров компьютерную технику, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Один из грабителей был с пистолетом, он уложил сторожа на пол надел ему наручники и связал ноги скотчем. Все грабители были в масках.

Сумма материального ущерба, который был причинен компании, устанавливается.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».