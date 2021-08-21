РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 авг. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поздравил военных с Днем офицера.

«21 августа - День офицера России. Это молодой праздник и пока не государственный, но тем не менее, есть традиция чествовать офицерский состав накануне Дня российского флага. Ведь именно триколор - символ чести, доблести и мужества, а эти качества имеют особое значение для каждого офицера», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что лично для него это один из особенных праздников, так как 20 лет своей жизни Жигалкин посвятил военной службе, начав свой путь от курсанта до командира части.

«Поздравляю всех, кто носит офицерские погоны! Мирного неба, стойкости, благополучия. Будьте счастливы, здоровы и полны сил», - заключил Жигалкин.