РИАМО - 21 авг. Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о возможности ревакцинации людей старше 60 лет препаратом «Спутник Лайт», сообщает Nation News.

Ранее ревакцинация от коронавируса была возможна только для лиц среднего возраста.

«Теперь специалисты сообщили о безопасности нового препарата «Спутник Лайт» для ревакцинации людей старше 60 лет», - сообщил Мурашко.

Специалисты советуют ставить третью прививку от коронавируса (ревакцинация) после шести месяцев с момента введения первого компонента вакцины.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>