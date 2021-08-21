РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 авг. Глава Королева Александр Ходырев подарит участие в «Космическом марафоне» победителю розыгрыша в его личном Instagram.

5 сентября в подмосковном Королеве состоится традиционный «Космический марафон».

«Я хочу подарить бесплатное участие в нем (в «Космическом марафоне» - ред.) одному из вас! Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на мою страницу в Instagram и @spacemarathon, поставить лайк этому посту, сделать репост этой публикации себе в сторис и отметить меня, написать «готово» в комментариях!» - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Итоги будут подведены 1 сентября, победителя выберут рандомно из числа участников, выполнивших все условия. Победитель сам выберет дистанцию для забега.

Для спортсменов и любителей бега подготовлены дистанции от 400 метров до 42,2 километров. Каждый участник получит стартовый номер, индивидуальный хронометраж, воду на трассе, коллекционную медаль на финише.