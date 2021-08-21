РИАМО - 21 авг. Благодаря созданной системе работы с бездомными собаками и кошками таких животных на московских улицах становится все меньше. С 2010 года более 28 тыс. собак и кошек нашли новый дом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С каждым годом все больше животных из приютов находят своих хозяев. Только в этом году новый дом уже обрели 1706 собак и 387 кошек. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщил глава департамента ЖКХ города Вячеслав Торсунов.

Он подчеркнул, что работники приютов лечат, кормят и заботятся о подопечных, они становятся для бездомных животных настоящими друзьями.

По его словам, также большое значение имеет деятельность добровольцев, помогающим собакам и кошкам социализироваться и найти хозяев.

Департамент проводит большую работу, чтобы как можно больше людей узнали о животных, которым нужна семья. Например, в начале года на Цветном бульваре организовали фотовыставку «Хочу домой!», посвященную собакам и кошкам из городских приютов.

На сегодняшний день в мегаполисе работает 13 приютов. Когда животное попадает туда, то сначала его помещают в специальный изолятор, где собака или кошка проходят 30-дневный карантин. За месяц животное осматривает ветеринар, а еще обрабатывает собаку или кошку от блох и паразитов и делает прививку от бешенства.

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