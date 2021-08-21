РИАМО - 21 авг. В преддверии 1 сентября эксперт подготовила несколько рекомендаций, которые помогут родителям собрать ребенка в школу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам директора по маркетингу одного из крупных интернет-магазинов канцелярских товаров Евгении Иловой, на прилавках есть хорошая и недорогая продукция — надо только знать, что ищешь. Например, в случае с тетрадями стоит в первую очередь обращать внимание на толщину и цвет бумаги.

«Чем лист тоньше, тем менее удобно на нем будет писать. Серый оттенок бумаги говорит о том, что она сделана из переработанного сырья. Она более шероховатая, а белая — гладкая», - пояснила Илова.

Она также отметила, что родители чаще всего выбирают рюкзаки по дизайну.

«Но куда важнее, какая у них спинка — она должна быть жесткая, ортопедическая. Это полезно для осанки ребенка. Лямки должны быть широкими и мягкими», - отметила специалист.

Что касается ручек, то тут Илова советует отдать предпочтение импортным производителям, например, японским или индийским.

«В этих странах производят продукт, удобный и для левши, и для правши. Ручка должна писать хорошо, без пробелов, а чернила — не растекаться. Эти параметры принадлежностей для письма куда важнее, чем их дизайн», — отмечает Илова.

Карандаши для учеников начальной школы должны быть мягкими, пояснила специалист, чтобы ими можно было тушевать. А еще у них более яркие, насыщенные цвета, которые хорошо подходят для раскрасок и для детского рисунка. Твердыми карандашами ребенку пользоваться сложнее — они быстро ломаются и царапают бумагу.

«Стоит обращать внимание на возрастную группу, для которой рекомендована каждая вещь. Например, следует искать более крупные точилку и ластик, чтобы ребенок случайно их не проглотил», — добавила Илова.

По ее словам, при выборе школьных принадлежностей старшеклассники в нынешнем сезоне предпочитают пастельные оттенки — нежно-розовые, нежно-голубые, салатовые. А вот для маленьких детей важнее изображенные на канцтоварах «герои». Сейчас у них на пике популярности корги. Девочки в этом году чаще выбирают темные цвета, а мальчики, как ни странно, розовый.

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