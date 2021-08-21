РИАМО - 21 авг. В следующем году в Международном медицинском кластере «Сколково» в столице заработает биотехнологическая лаборатория, разработанная по мировым стандартам, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Запуск лаборатории позволит проводить генетические исследования, производить диагностические наборы и биопрепараты, развивать направление биобанкирования», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что проект медучреждение полностью соответствует требованиям стандартов LEED с возможностью последующей сертификации.

Кроме того, большое внимание уделяют мировым стандартам, а все архитектурно-планировочные решения учитывают требования международной аккредитации.

Как рассказал генеральный директор фонда Международного медицинского кластера «Сколково» Ильдар Хайруллин, лаборатория предназначена для научно-исследовательской деятельности.

«В лаборатории смогут проводить исследования в области генодиагностики, предиктивной и персонализированной медицины, разработки и интеграции новых технологий в клиническую практику», – отметил он.