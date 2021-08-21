РИАМО - 21 авг. 146 библиотек Москвы и 84 культурных центра подготовили познавательные лекции, творческие мастер-классы, книжные выставки, спектакли, музыкальные вечера и другие бесплатные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Все они пройдут 28 августа в рамках акции «Единый день открытых дверей».

Так, в 11 часов в центре культуры и творчества «Нега» (Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5) будут учить танцам ча-ча-ча, румбе и другим. А в культурном центре «Митино» можно будет выучить некоторые движения хип-хопа.

Еще можно будет насладиться спектаклем театра теней «История одной девочки, рассказанная Чеширским котом». Он начнется в 17 часов.

Все мероприятия можно посмотреть на сайте «Онлайн-Библиогород» (https://online.bibliogorod.ru/open_day).

Во время посещения мероприятий нужно будет соблюдать социальную дистанцию использовать защитные маски.