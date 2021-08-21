РИАМО - 21 авг. На территории московского природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» 25 августа состоится акция «Фотоплоггинг», в рамках которой все желающие могут пробежать по заданному маршруту, а по пути соберут мусор и сделают красивые снимки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Плоггинг объединяет физические нагрузки и экологию, этот вид тренировки появился в Швеции. Это забег, в котором участники занимаются спортом и одновременно собирают попадающийся по пути мусор.

Участникам такого забега в парке «Кузьминки-Люблино» также нужно будет сделать как можно больше необычных фотографий в любых ракурсах. На снимках должны быть звери, птицы, земноводные и пресмыкающиеся, растения или участники акции во время забега.

На финише всем участникам вручат сувениры от «Мосприроды». Итоги фотоконкурса подведут в сентябре. Претенденты на главный приз должны будут до 25 августа выложить свои снимки в Instagram с хештегами #Мосприрода, #фотокросскузьминки2021 и #фотонабегукузьминки. Также участник должен быть подписан на аккаунт «Мосприроды». Победителем фотоконкурса станет снимок, который наберет больше всего лайков.

Участие в акции «Фотоплоггинг» бесплатное. Весь нужный для сбора мусора инвентарь выдадут на старте. Начало в 11:00.

Сбор участников пройдет по адресу: Кузьминская улица, до. 10, стр. 1. Маршрут экозабега пройдет по берегу Верхнего Кузьминского пруда.