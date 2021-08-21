РИАМО - 21 авг. Реконструкцию Старо-Рублевского путепровода на западе Москвы планируют закончить в третьем квартале 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ходе реконструкции путепровода будет построено и реконструировано порядка 2 км дорог. Проектом предусмотрено возведение двух параллельных эстакад-съездов с путепровода – один на Северный дублер Кутузовского проспекта, другой – на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе», - сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, после проведенных в рамках реконструкции работ улицы Герасима Курина и Ивана Франко, не имевшие транспортной связи, соединят между собой.

«Сейчас ведутся работы по строительству опор съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта и тоннеля на пересечении с улицей Герасима Курина, также продолжается реконструкция старого путепровода», - уточнил заммэра.

Он добавил, что готовность путепровода составляет свыше 30%. Запустить движение транспорта по нему планируется в третьем квартале следующего года.