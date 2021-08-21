РИАМО - 21 авг. Для того, чтобы выбрать вкусные и спелые персики, необходимо разбираться в сортах фрукта, но и это не поможет, если плод залежался на витрине, сообщил агроном Владимир Викулов.

Расхожий миф, что персики делятся на условных «мальчиков» (имеют выпуклость на «макушке»), мол, они вкуснее, и «девочек» (с ямкой), – не помощник при выборе фруктов. По мнению агронома, при выборе персиков смотреть нужно на совсем другие признаки.

«Прежде всего надо понимать, какой сорт перед вами. Есть известный сорт персиков «белый лебедь», внешне он достаточно невзрачный и зачастую на него не обращают внимания. И таким образом упускают один из самых замечательных сортов. Хотя даже самый лучший сорт легко испортить, если он залежится», – рассказал Викулов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что самые первые персики, которые попадают на прилавки, – это сорт «краснощекий». Фрукты яркие, румяные, но данный сорт не обладает лучшими вкусовыми качествами.

Специалист также пояснил, что если покупатель не в состоянии самостоятельно определить сорт плода, то ему поможет еще один ориентир – это аромат.

«Кто-то любит жесткие плоды, чтобы они были хрустящими и сочными. Кто-то любит классический вкус, когда он тающий, сладкий и нежный. Второй момент, который многие упускают, – это аромат. На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным», – заключил агроном.

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