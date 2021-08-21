РИАМО - 21 авг. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина осмотрели подъезд №10 дома 4Б в Перхушкове, который занял третье место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в домах средней этажности» областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Федина высоко оценила усилия местной управляющей компании и жителей дома.

«Это замечательный пример плотного и конструктивного взаимодействия УК и собственников. Стены украшены приятными атмосферными рисунками, везде чистота. В таком подъезде приятно жить! Таким стандартам места общего пользования должны соответствовать во всей области», - поделилась впечатлениями руководитель Госжилинспекции.

По результатам конкурса жители дома получили приз – экскурсионную поездку для 50 человек в Солнечногорск.

Глава Одинцовского округа отметил, что главная награда в этом конкурсе – красивый подъезд, которым можно по праву гордиться. Впрочем, в доме 4Б в Перхушкове все подъезды выглядят достойно.

«Мы прошли несколько подъездов, пообщались с жителями, детьми. Все очень качественно отремонтировано и, что крайне важно, в выборе цвета, материалов, рисунков участвовали непосредственно сами собственники. Губернаторская программа «Мой подъезд» стартовала 4 года назад. С 2017 по 2019 годы в муниципалитете мы смогли отремонтировать 2469 подъездов в 908 многоквартирных домах», - уточнил Иванов.

Всего в Одинцовском округе в областную программу включено 6202 подъезда в 2118 МКД. В плане на 2021 год стоит ремонт 393 подъездов в 112 МКД. На сегодняшний день 202 места общего пользования уже отремонтировано.

В ходе инспекционного визита в Одинцовский округ руководитель Госжилинспекции осмотрела ремонты в нескольких многоквартирных домах в поселках ВНИИССОК и Усово-Тупик.

«В ходе рабочего обхода территории были выявлены незначительные нарушения. Все они не критичны. Свои замечания мы озвучили. Недостатки должны быть устранены в течение 2 недель», - подвела итог Фомина.

Все ремонты подъездов МКД в Одинцовском городском округе должны завершиться к 1 ноября 2021 года.