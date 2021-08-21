РИАМО - 21 авг. Специалист «Метеобюро» Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что погода на 1 сентября в городе будет прохладной, возможны дожди, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам синоптика, в первый осенний день температура воздуха может быть даже ниже климатической нормы. Температура ночью опустится до плюс 8-10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов.

«Линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно 10 градусов. Поэтому нужно готовиться к тому, чтобы одеть детей потеплее. Не исключено, что в утренние часы будет и дождь», - отметила Позднякова.

Между тем, по словам специалиста, не исключено, что данные поменяются и будет теплее.