РИАМО - 21 авг. В рамках первого этапа развития транспортной инфраструктуры административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» в новой Москве построены порядка 5 км новых дорог, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сегодня в Коммунарке продолжается реализация первого этапа развития транспортной инфраструктуры, к настоящему моменту здесь введено 4 участка улично-дорожной сети общей протяженностью 4,8 км, включая путепроводы над магистралью Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в полном объеме закончены работы по допроектированию объектов улично-дорожной сети около административно-делового центра для завершения реализации первого этапа.

«До конца 2022 года планируется завершить строительство улично-дорожной сети первого этапа – это еще более 13 км дорог, два очистных сооружения ливневого стока, внутриквартальные дороги», – добавил заммэра.

По его словам, в первый этап еще входит возведение моста через реку Сосенку и путепроводов над Калужским шоссе, это дороги значительно улучшат транспортную ситуацию в поселении Сосенское новой Москвы.

АДЦ «Коммунарка» является одной из самых динамичных точек роста в ТиНАО. На этой территории планируется возвести порядка 5 млн кв. м недвижимости и создать 80 тыс. новых рабочих мест.