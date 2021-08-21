РИАМО - 21 авг. Тоннелепроходческие комплексы успели пройти 43% тоннелей между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» «желтой» ветки столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Общая длина перегона составляет больше 2 км. Работу ведут комплексы «Роза» и «Наталия». Первый прошел 1153 м, второй – 717 м.

Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, работы идут на всех строительных площадках нового участка «желтой» линии подземки.

«Основные монолитные конструкции станционного комплекса «Пыхтино» выполнены на 50%, началось сооружение монолитных конструкций станции «Внуково», - уточнил Юрий Кравцов.

По его словам, уже началась покраска конструкций метромоста, который находится на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково» через реку Ликова. Основные конструкции моста готовы.

Чтобы полностью завершить эти работы нужно выполнить комплекс работ по монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов. А еще выполнить работы по устройству верхнего строения пути.

Продление Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково значительно улучшит транспортное обслуживание посетителей аэропорта и людей, живущих и работающих в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что завершить строительство обеих станций планируется в 2023 году.

«Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов», - сказал Сергей Собянин.

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