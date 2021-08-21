РИАМО - 21 авг. Тоннелепроходческие комплексы успели пройти 43% тоннелей между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» «желтой» ветки столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Общая длина перегона составляет больше 2 км. Работу ведут комплексы «Роза» и «Наталия». Первый прошел 1153 м, второй – 717 м.
Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, работы идут на всех строительных площадках нового участка «желтой» линии подземки.
По его словам, уже началась покраска конструкций метромоста, который находится на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково» через реку Ликова. Основные конструкции моста готовы.
Чтобы полностью завершить эти работы нужно выполнить комплекс работ по монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов. А еще выполнить работы по устройству верхнего строения пути.
Продление Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково значительно улучшит транспортное обслуживание посетителей аэропорта и людей, живущих и работающих в Москве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что завершить строительство обеих станций планируется в 2023 году.
«Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов», - сказал Сергей Собянин.
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