РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 авг. На Дне открытых дверей учреждений частного дополнительного образования «PROобразование» Домодедова представили около 20 организаций, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Сегодня представлено около 20 организаций нашего города. <...> Это и языковые центры, и семейные классы, и частные детские садики, спортивные танцы, футбол, плавание и другое», - сказала руководитель комитета по частному дополнительному образованию при Торгово-промышленной палате Домодедова Татьяна Фарина.

Мероприятие проводится второй раз, но станет ежегодным. Его будут проводить в августе перед новым учебным годом.

День открытых дверей проходит в ТЦ «Солис» до 13:00.