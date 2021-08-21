РИАМО - 21 авг. В интернете мошенники запустили множество сайтов, которые предлагают бесплатное угощение от имени крупных российских банков. Это произошло после новости о том, что Сбербанк угостил пиццей промоутеров Альфа-банка, сообщает «Коммерсант».

Через эти сайты злоумышленники похищают данные пользователей. Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев подчеркнул, что фейковые сайты в интернете начали появляться в середине июля, на сегодняшний день их порядка 10.

Ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков отметил, что ранее злоумышленники регистрировали домены типа alfa-bank-pizza.ru или darim-pizza-alfabank.ru, а затем перешли на сайты без упоминания брендов, но с обязательными словами free и besplatno.

Он считает, новые регистрации мошеннических сайтов могут быть связаны с акцией Тинькофф-банка и «Додо Пиццы», в рамках которой разыгрывается год бесплатной пиццы среди болельщиков Российской футбольной премьер-лиги.

На фейковых сайтах пользователям предлагают ввести фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и телефона, а затем передать злоумышленникам код из поступившего на телефон SMS-сообщения.

В банке «Тинькофф» отметили, что получали от своих клиентов единичные жалобы на подобные сайты.

Чуриков пояснил, что в последнее время любой даже немного резонансный информационный повод вызывает всплеск регистраций мошеннических сайтов.