РИАМО - 21 авг. Столичные медики вылечили еще 2544 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Всего количество победивших инфекцию составляет 1 425 773, сообщает московский оперштаб.

Также за последние сутки в больницы Москвы поступило 590 инфицированных коронавирусом, на ИВЛ находятся 327 Сovid-пациентов. Кроме того, в мегаполисе скончались 55 человек.

С начала пандемии в городе выявили 1 553 163 случая заражения, спасти не удалось 26 927 человек.

Врачи напомнили горожанам о необходимости сделать прививку от инфекции. Этот шаг позволит сохранить свое здоровье и здоровье окружающих.

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