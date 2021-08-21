РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. Новую современную игровую площадку торжественно открыли во дворе дома №5 на улице Подольских Курсантов в Подольске, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Детская площадка была открыта по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Максимович поздравил родителей и детей. На празднике аниматоры в костюмах пиратов и ростовые куклы развлекали юных подольчан, проводили игры и конкурсы под музыку. Подобные площадки открываются на территории Подольска уже четвертый год.

229 детских площадок установят по программе губернатора в Подмосковье в текущем году. Всего делают 16 видов площадок по тематикам «замок», «лес», «море», «модерн», «сказка». Это большие игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. Помимо игровых элементов, на них устанавливают скамьи, урны, информационные стенды. В Подольске уже установили 10 детских современных игровых комплексов.

Впервые адресный перечень детских игровых площадок для включения в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды» сформирован на основании интернет–голосования жителей на портале «Добродел». Оно прошло с 15 по 23 февраля 2020 года. Всего с 2013 по 2019 год включительно во дворах Подмосковья установили 993 губернаторских детских игровых площадок.