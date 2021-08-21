РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 авг. Семь уникальных специалистов из городского округа Дзержинский получили свидетельства на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Доме правительства Московской области накануне первый замминистра жилищной политики Иван Синельников и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева вручили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» молодым ученым и уникальным специалистам Подмосковья.

Свидетельства получили специалисты, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также молодые ученые из 17 муниципальных образований Московской области. В их число вошли специалисты из городского округа Дзержинский. Они трудятся на предприятии ФГУП «ФЦДТ «Союз». Это Евгений Бодрихин, Анатолий Голуб, Елена Забурянная, Александр Муравьев, Наталья Рогожина, Тимур Сафиуллин и Дмитрий Чистяков.

«В регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года действует программа «Социальная ипотека». Согласно ей, правительством Подмосковья предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита. А далее ежемесячно в течение 10 лет, пока люди трудятся на благо жителей Подмосковья, правительство Московской области компенсирует сумму основного долга. Таким образом, участник программы выплачивает только проценты по кредиту», – сказал первый заместитель министра жилищной политики Иван Синельников.

Принять участие в программе «Социальная ипотека» могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Среди требований к участникам программы: гражданство РФ, наличие трудового договора в Московской области сроком не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья.

С условиями участия в программе «Социальная ипотека» можно ознакомиться на сайте министерства жилищной политики Московской области: minzhil.mosreg.ru/dokumenty/socialnaya-ipoteka.