РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 авг. До конца текущего года в подмосковных Котельниках благоустроят семь «народных троп», сообщает пресс-служба администрации округа.

Во дворе дома №4 на 3-м Покровском проезде прошла встреча жителей с руководителями муниципалитета, представителями депутатского корпуса и общественной палаты городского округа Котельники. В этом году по программе «Народные тропы» в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» во всех микрорайонах городского округа Котельники будет обустроено семь дорожек.

В частности, жители микрорайона Ковровый, Белая Дача, улицы Кузьминская, которые добираются домой от метро пешком, теперь смогут существенно сократить свой путь, пройдя удобными асфальтированными дорожками, проложенными по «народным тропам». Сейчас сквер покрыт сетью заасфальтированных в уровень земляного покрова тротуаров. Дождь, грязь и снег не станут препятствием для передвижения людей.

По итогам встречи была составлена дорожная карта устранения замечаний. Дальнейшее обсуждение вопросов благоустройства двора назначено на конец августа, когда в нем будут проводиться работы по монтажу малых архитектурных форм на новой детской площадке.