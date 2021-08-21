РИАМО - 21 авг. За прошедшие сутки в Москве подтвердили 1852 новых случая коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе зафиксировали 1 553 163 случая заражения, сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается кампания по массовой вакцинации от Covid-19. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации в общественных пространствах Москвы.

На сегодняшний день в стране в гражданский оборот запущены вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

За сутки в РФ выявлено 21 тыс. новых случаев коронавируса, при этом у 8,7% пациентов не было клинических проявлений инфицирования. Также за сутки умерли 797 Covid-пациентов, выздоровели 20 647 человек.

Всего в стране зарегистрировано 6 726 523 случая заболевания, скончались 175 282 человека, выздоровели 6 004 052 пациента.

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