РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В Подольске мужчина дважды ударил ножом свою собутыльницу во время совместного распития алкоголя, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

1 августа в 18:55 на улице Народная из своей квартиры бригадой скорой помощи в ПОКБ была доставлена женщина 1997 года рождения с закрытой травмой брюшной полости и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержали мужчину 1993 года рождения. Он совершил преступление в ходе совместного распития спиртных напитков во время ссоры.

20 августа в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).