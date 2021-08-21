РИАМО - 21 авг. Столичная прокуратура начала проверку в связи с возможным нарушением прав ребенка после того, как 6-месячную девочку доставили в больницу, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, вечером 20 августа в поселении Московский 26-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения шла и пинала коляску с полугодовалой дочерью. Ребенок госпитализирован.

Проверку проведет прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. В ходе нее специалисты установят обстоятельства и причины данного инцидента, а также дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям матери по исполнению родительских обязанностей.

По результатам данной проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.