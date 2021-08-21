РИАМО - 21 авг. 34 прилета и вылета задержаны или отменены в 3 аэропортах столицы и подмосковном Жуковском утром в субботу, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 3 рейса задержаны, 2 отменены. В Домодедове 16 рейсов задержаны, 3 отменены. В Шереметьеве 4 рейса задержали, еще 5 отменили.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани 1 рейс задержали, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.