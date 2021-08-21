РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В подмосковном Подольске на четырех улицах благоустраивают «народные тропы», на них устанавливают бордюрный камень и кладут асфальт, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В текущем году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе наряду с большим объемом работ по строительству и ремонту тротуаров обустраивают и так называемые «народные тропы». Это пешеходные дорожки, выбранные жителями округа. Всего 22 адреса для благоустройства выбрали по обращениям жителей в администрацию округа и на портал «Добродел», из них 14 в Подольске и 8 в микрорайоне Климовск.

Работы ведутся на проспекте Юных Ленинцев у дома №78. Протяженность будущего тротуара составит 220 метров. К строительству приступили еще на прошлой неделе, сейчас идет установка бордюрного камня, затем – укладка асфальтобетонного покрытия.

В районе дома №7 на улице Московская новый тротуар обеспечит удобный подход к станции МЦД-2 «Силикатная». Пешеходная дорожка почти готова: здесь уже установлен бордюрный камень, отсыпан щебень, далее – асфальтирование.

В микрорайоне Климовск в разгаре работы на улицах Первомайская и Молодежная. При благоприятных погодных условиях «народные тропы» шириной 2 метра и протяженностью соответственно 150 и 95 метров появятся здесь к концу текущей недели.