РИАМО - 21 авг. Капитальный ремонт проведут на автодорожном мосту через Сходненский канал в столичном районе Южное Тушино, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Мост был возведен в 1937 году, он состоит из трех пролетов и четырех опор. Его длина составляет 67 метров, ширина — свыше 15 метров.

«В основной период строительных работ будут выполнены замена покрытия и гидроизоляции проезжей части и тротуаров, замена деформационных швов и ремонт железобетонных элементов пролетного строения и опор», — отметил глава Мосгосэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что рабочие еще очистят арматуру от ржавчины и покроют мост антикоррозионными составами, покрасят железобетонные элементы опор и пролетных строений, сделают ограждения.

Перед началом капремонта вокруг стройплощадки сделают ограждение. Для рабочих установят временные здания, склад. К ним подведут воду, электричество и связь, обеспечат противопожарным инвентарем.

Как уточнил глава Мосгосэкспертизы, ограждения стройплощадки не будут занимать проезжую часть улиц и проездов. Въезд и выезд будет сделан со Сходненской улицы, а для водителей установят временные дорожные знаки.