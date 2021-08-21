РИАМО - 21 авг. Пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание в складском помещении в Щербинке новой Москвы, его площадь превысила 20 кв. м, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре поступило ночью в субботу, горел двухэтажный склад.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Москве, загорелись второй этаж и кровля здания. В 02:36 пожар локализовали, в 02:42 потушили.

Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.