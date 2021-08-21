РИАМО - 21 авг. 25-летний молодой человек в ходе пьяной ссоры задушил свою знакомую девушку в квартире на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тело 23-летней девушки нашли 20 августа в квартире жилого дома на улице Бартеневской. По предварительным данным, ее убили около 5 дней назад.

«По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 25-летний знакомый потерпевшей. В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следствию, что он совместно с потерпевшей распивал спиртные напитки и у них произошел конфликт», - отметила Иванова.

Задержанный добавил, что в ходе ссоры он ударил девушку, а затем задушил.

С молодым человеком проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование по данному уголовному делу продолжается.